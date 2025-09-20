Украинским аграриям выплатят по 41 тыс. гривен: кто сможет получить деньги
В сентябре 2025 г. в трех регионах стартовала программа грантовой поддержки аграрного сектора. К участию привлекаются домохозяйства, находящиеся в уязвимом положении.
Об этом сообщили в благотворительном фонде "Ангелы Спасения". Программа предусматривает предоставление целевой финансовой поддержки на развитие сельского хозяйства в сумме 1000 долларов США (эквивалент 41 тыс. грн).
Подать заявку могут только жители общин, имеющих документальное подтверждение принадлежности к одной из категорий:
- ВПЛ с временно оккупированных территорий или зон активных боевых действий (обязательно иметь регистрацию в таких районах);
- Домохозяйства с поврежденным жильем в результате войны (полное или частичное разрушение дома);
- Семьи, потерявшие кормильца из-за боевых действий.
Читайте также: Финподдержка от Британии: кто из украинцев может получить 11 тыс. грн помощи
Денежная помощь будет предоставляться жителям отдельных северных и южных регионов, а именно:
- Николаевская область: Баштанский и Николаевский районы;
- Сумская область: Ахтырский, Сумской, Конотопский и Шосткинский районы;
- Черниговская область: Черниговский район.
Как подать заявку на участие в программе
Организаторы отмечают, что подать заявку смогут только кандидаты, которые предоставят официальные документы, подтверждающие принадлежность к одной из определенных категорий. Для таких лиц доступна специальная онлайн-форма.
Среди всех заявок предпочтение будет отдаваться домохозяйствам, которые находятся в наиболее уязвимом положении.
Ключевое требование программы – использование выделенных средств исключительно на аграрные нужды: закупку инструментов, семян, удобрений, теплиц, домашних животных, птицы и кормов. После траты денег участники должны предоставить отчетность – квитанции, договоры или накладные.
Реализация проекта осуществляется при поддержке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.
Ранее мы говорили, какая категория украинцев имеет право на получение базовой социальной помощи в 4500 грн.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!