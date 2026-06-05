Украинцам компенсируют часть расходов на коммуналку: кого касается

Украинцам, для которых ежемесячные расходы на коммунальные услуги становятся чрезмерной финансовой нагрузкой, доступна дополнительная поддержка. С 1 июня в Сумской общине можно оформить компенсационную выплату, которая частично покрывает расходы на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета. Речь идет не о государственной субсидии, а о местной социальной программе поддержки "Милосердия", финансируемой из бюджета общества.

Право на выплату имеют наиболее социально уязвимые категории жителей Сум, в частности:

лица с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью, включая случаи ДЦП.

Размер компенсации

Сумма пособия зависит от группы инвалидности и периода года.

Для лиц с инвалидностью I–II группы (кроме подгруппы А) и детей с ДЦП предусмотрены следующие выплаты:

в январе-марте и ноябре-декабре - 480 грн в месяц;

в апреле и октябре - 360 грн;

в мае-сентябре - 240 грн.

Для лиц с инвалидностью I группы подгруппы А, а также детей с тяжелыми формами ДЦП размер пособия выше:

в январе-марте и ноябре-декабре - 960 грн;

в апреле и октябре - 720 грн;

в мае-сентябре - 480 грн.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Как оформить выплату

Чтобы получить компенсацию, необходимо:

подать заявление;

подготовить паспорт, РНОКПП и справку место жительства;

добавить документы, подтверждающие инвалидность;

обратиться в департамент соцзащиты или в определенные пункты приема.

Выплата назначается с месяца обращения и действует до конца календарного года. Для продления помощи документы нужно подавать повторно каждый год.

Напомним, мы уже писали, что делать забронированному в случае мобилизации.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!