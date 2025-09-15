Украинцам пересчитают пенсии: у кого выплаты вырастут сразу на 2000 грн

В 2026 году минимальная пенсия в Украине, согласно обновленному прогнозу, вырастет с 2361 до 2595 грн. В то же время максимальная пенсия увеличится на 2340 грн.

Как указано в материале OBOZ.UA, в Украине максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов. Однако это правило не распространяется на судей, а также на лиц, которые отменили это ограничение через суд.

Стоит заметить, что повышение минимальной пенсии до 2595 грн не сможет полностью покрыть реальные расходы. Реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 7091,8 грн.

От чего зависит размер пенсии

В Украине размер пенсии определяется тремя основными факторами: стажем работы, уровнем собственной зарплаты и средней зарплатой по стране. Для расчета выплаты соотношение вашей зарплаты к средней по стране умножается на количество лет стажа и на 1%. Затем полученную сумму умножают на среднюю зарплату за последние три года.

Средняя зарплата за этот период составляет 15 057,09 грн. Поэтому, если ваша зарплата соответствует среднему уровню и у вас 35 лет стажа, ваша пенсия составит 5269,9 грн. Если же ваша зарплата вдвое превышает среднюю, пенсия будет уже 10 539,9 грн.

В каких регионах Украины самые большие пенсии

Самые высокие пенсии в Украине получают жители Киева, где средний размер выплаты составляет 8856,57 грн. Это обусловлено высокими зарплатами в столице. Второе место по размеру пенсии занимает Донецкая область – 7840,27 грн. Достаточно высокие пенсии также имеют пенсионеры Луганской области, где средняя выплата составляет 7322,25 грн.

В то же время самые маленькие пенсии выплачиваются в Тернопольской (4957,1 грн), Черновицкой (5136,85 грн) и Закарпатской (5210,9 грн) областях. Размер пенсии зависит от официального уровня зарплаты и количества лет стажа.

