Украинцам повысят пенсии в 2026 году: на сколько вырастут выплаты

В 2026 году в Украине ожидается повышение пенсий благодаря увеличению прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

О том, кому именно увеличат выплаты и на сколько, рассказал адвокат Иван Хомич в интервью УНИАН. По его словам, больше всего повышения пенсий ожидают пенсионеры со значительным трудовым стажем и те, чьи выплаты зависят от минимальной заработной платы.

В 2026 году прожиточный минимум увеличится с 2 361 грн до 2 595 грн, что приведет к повышению минимальной пенсии до этой же суммы. Кроме того, максимальная пенсия вырастет с 23 610 грн до 25 950 грн (это соответственно десять прожиточных минимумов).

Изменения также коснутся лиц, чьи пенсии привязаны к минимальной заработной плате. Она вырастет с 8 000 грн до 8 647 грн.

"Минимальная зарплата в Украине уже два года не росла. В 2026 году она увеличится до 8 647 грн. В связи с этим пенсия вырастет у тех пенсионеров, у которых она привязана к минимальной зарплате. Речь идет о лицах, которым уже исполнилось 65 лет и у которых есть полный трудовой стаж (для мужчин – это 35 лет, а для женщин – 30)", – отметил адвокат.

Читайте также: Максимальный стаж и пенсия: что ждет работавших 42 года

С начала года также планируется увеличение доплаты за сверхурочный стаж. В 2026 году за каждый дополнительный год будет начисляться 25,95 грн вместо текущих 23,61 грн.

Адвокат отметил, что значительных изменений в выплатах по инвалидности не предвидится. Размер помощи будет зависеть от группы инвалидности: для 1 группы – 100% пенсии по возрасту, для 2 группы – 80%, для 3 группы – 60%. Однако повышение прожиточного минимума автоматически увеличит минимальные пенсии для этой категории с 2 361 грн до 2 595 грн.

Пенсии для людей с достаточным стажем будут варьироваться от 2 595 грн до 25 950 грн. Точная сумма будет зависеть от официального дохода и количества отработанных лет. Наибольшее влияние на размер пенсии оказывает уровень заработной платы: чем выше она была, тем больше будут начисления для пенсионера.

Эксперт отмечает, что сокращение пенсий для большинства украинцев не является угрозой. Согласно украинским законам, даже если после перерасчета пенсии уменьшаются, граждане будут получать выплаты в том же размере, который был установлен ранее.

Раньше мы рассказывали, кому из украинцев с октября пересчитают пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!