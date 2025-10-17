Украинцы могут получить зимние выплаты от UNICEF: кто имеет на них право

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжает оказывать финансовую помощь украинским семьям с детьми, проживающими в прифронтовых регионах. Эта поддержка направлена на покрытие насущных зимних потребностей и стала возможной благодаря финансированию международных доноров и партнеров.

Об этом сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ на своей странице в Facebook. По данным организации, количество получателей помощи в прифронтовых общинах существенно выросло. Уже 27448 семей получили денежные выплаты, чтобы обеспечить свои дома теплом, приобрести детям зимнюю одежду и необходимые вещи. "Вместе мы помогаем тысячам детей и семей пережить зиму с теплом и надеждой", - говорится в сообщении.

На помощь имеют право граждане, проживающие в пределах 20-километровой зоны от линии фронта. Финансовую поддержку получают домохозяйства, зарегистрированные во время предыдущих волн программы. В частности, выплаты предусмотрены для:

семей с детьми, проживающих в пределах 10 км от линии фронта;

неполных семей, многодетных семей (три и более детей) и семей, где воспитываются дети с инвалидностью, проживающие в зоне от 10 до 20 км от боевых действий.

Читайте также: Помощь на зиму: кому из украинцев и как выдавать 20 тыс. гривен на отопление

Программа включает населенные пункты Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Каждая семья, отвечающая критериям, получит 19,4 тысяч гривен на зимний период, независимо от количества детей. Помощь оказывается в рамках инициативы ЮНИСЕФ по подготовке к зиме в сотрудничестве с правительством Украины и местными партнерами.

Финансирование программы обеспечили Европейский Союз, правительства Германии и Норвегии, а также национальные комитеты ЮНИСЕФ в Ирландии, Швейцарии и Лихтенштейне.

Подробную информацию можно получить по номеру 0800600017 (в будни с 08:00 до 17:00) или на официальном сайте ЮНИСЕФ.

Ранее мы говорили, что в Украине с 1 сентября вырастет один из тарифов на электроэнергию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!