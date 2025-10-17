Українці можуть отримати зимові виплати від UNICEF: хто має на них право

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) продовжує надавати фінансову допомогу українським сім’ям із дітьми, які проживають у прифронтових регіонах. Ця підтримка спрямована на покриття найнагальніших зимових потреб і стала можливою завдяки фінансуванню міжнародних донорів та партнерів.

Про це повідомила пресслужба ЮНІСЕФ на своїй сторінці у Facebook. За даними організації, кількість отримувачів допомоги у прифронтових громадах суттєво зросла. Уже 27 448 родин отримали грошові виплати, щоб забезпечити свої домівки теплом, придбати дітям зимовий одяг та необхідні речі. "Разом ми допомагаємо тисячам дітей і сімей пережити зиму з теплом і надією", — йдеться у повідомленні.

На допомогу мають право громадяни, які мешкають у межах 20-кілометрової зони від лінії фронту. Фінансову підтримку отримують домогосподарства, що були зареєстровані під час попередніх хвиль програми. Зокрема, виплати передбачені для:

сімей з дітьми, які проживають у межах 10 км від лінії фронту;

неповних родин, багатодітних сімей (три і більше дітей) та родин, у яких виховуються діти з інвалідністю, що мешкають у зоні від 10 до 20 км від бойових дій.

Програма охоплює населені пункти Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Кожна родина, що відповідає критеріям, отримає 19,4 тисячі гривень на зимовий період, незалежно від кількості дітей. Допомога надається в межах ініціативи ЮНІСЕФ із підготовки до зими у співпраці з урядом України та місцевими партнерами.

Фінансування програми забезпечили Європейський Союз, уряди Німеччини та Норвегії, а також національні комітети ЮНІСЕФ в Ірландії, Швейцарії й Ліхтенштейні.

Детальну інформацію можна отримати за номером 0 800 600 017 (у будні з 08:00 до 17:00) або на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

