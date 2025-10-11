Украинцы потеряют выплаты в одной из стран ЕС: кто останется без денег

Германия ужесточает требования к получателям базовой социальной помощи ("бюргергельд"), которую выплачивают, в частности, и украинцам со статусом защиты. Теперь, если получатели пропустят визит в центр занятости, они могут потерять выплаты частично или даже полностью.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что это обновление является частью соглашения, которое было достигнуто на встрече коалиционного комитета, сообщает Deutsche Welle. Теперь помощь будет иметь новое название – "Новое базовое обеспечение".

Новые правила выплат предусматривают, что за пропуск первого приема в центре занятости размер ежемесячной помощи уменьшится на 30%. За пропуск второго приема помощь будет урезана еще на 30%. Если пропустить третью встречу, выплату прекратят полностью. Кроме того, тем, кто не придет на прием в следующем месяце, прекратят компенсацию за жилье и отопление.

"Тем, кто не участвует, будет трудно. Мы усиливаем санкции до предела, допустимого с точки зрения конституционного права", – отметил министр труда Бербель Бас.

В 2025 году размер "бюргергельд" составляет 563 евро в месяц. Это выплата для граждан Германии, нуждающихся в социальной помощи, а также для украинцев. Другие просители убежища получают 441 евро ежемесячно.

Кроме финансовой помощи, предусмотрена также нематериальная поддержка, в частности оплата медицинского страхования, жилья и других расходов. Размер помощи определяется в зависимости от индивидуальной финансовой ситуации.

Правительство Мерца также объявило о введении санкций за отказ от приемлемой работы без веских причин (например, из-за проблем со здоровьем). В таком случае человек может потерять свои выплаты.

Кроме того, отменяется льготный период для оплаты завышенных расходов на аренду жилья, а также "карантинный период" для учета имущества. Размер необлагаемого минимума теперь будет зависеть от "жизненных заслуг", таких как возраст и продолжительность уплаты взносов в систему страхования от безработицы.

