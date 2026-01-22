Укрзализныця изменила расписание движения более 200 поездов из-за обстрелов: подробности

"Укрзализныця" сообщила о введении обновленного расписания движения поездов, которое вступит в силу в ночь на 22 января. Изменения коснутся 118 поездов дальнего сообщения, а также более сотни региональных и пригородных маршрутов.

Об этом компания проинформировала на своих официальных страницах в социальных сетях. У перевозчика пояснили, что новый график был разработан для минимизации системных задержек, возникающих из-за вражеских обстрелов, необходимости объездов и курсирования поездов в обесточенных районах с использованием резервных тепловозов.

В компании обратили внимание пассажиров на смену времени отправки отдельных международных рейсов. В частности, поезд №9 Киев – Будапешт будет отправляться в 09:43 вместо 11:05, а поезд №749 Киев – Вена будет отправляться в 12:33 вместо 13:05.

В "Укрзализныце" отметили, что в билетах, приобретенных после 8 января, новое время отправления и прибытия уже учтено автоматически. Пассажирам, покупавшим проездные документы через сайты или кассы иностранных перевозчиков, советуют обязательно проверить актуальное расписание на официальных ресурсах УЗ.

Ознакомиться с обновленным графиком движения поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте Укрзализныци, а также на информационных табло железнодорожных вокзалов.

