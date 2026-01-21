В Испании снова сошел с рельсов поезд: 38 раненых, один погибший (фото)

Во вторник, 20 января, вблизи Барселоны в Испании произошла железнодорожная авария – пригородный поезд сошел с рельсов. В результате трагедии погиб машинист, еще 37 пассажиров получили травмы.

Об инциденте сообщили служба экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения Каталонии, региональная пожарная служба и агентство Associated Press. По имеющейся информации, авария произошла недалеко от города Гелида, расположенного примерно в 35 минутах езды от Барселоны. Регион в последние дни страдает от сложных погодных условий — сильных ливней и наводнений.

Как пояснил инспектор пожарной службы Каталонии Клауди Гальярдо, из-за интенсивных осадков вблизи пути обрушилась подпорная стена, которая упала прямо на железнодорожное полотно. Именно это и послужило причиной схода поезда с рельсов. Машинист погиб на месте происшествия.

Медики оказали помощь 37 пострадавшим пассажирам. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро получили травмы средней тяжести, а 26 человек получили легкие повреждения.

В пожарной службе также сообщили, что большинство пострадавших находились в первом вагоне, который испытал наибольшие разрушения в результате столкновения со стеной.

Движение поездов на этом участке железной дороги временно приостановлено.

