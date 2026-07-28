В каких случаях могут отказать в назначении субсидии:

Наличие задолженности по жилищно-коммунальным услугам не всегда лишает украинцев права на получение жилищной субсидии. Однако в некоторых случаях просроченный долг может послужить основанием для отказа в назначении государственной помощи.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Жилищную субсидию не назначают, если у домохозяйства просроченная более чем на три месяца задолженность за оплату одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, значение имеет не только срок неуплаты, но и размер долга. На момент обращения его сумма должна превышать 680 гривен, что соответствует 40 необлагаемым налогом минимумам доходов граждан. Таким образом, сам факт наличия задолженности не означает автоматического отказа в субсидии — учитываются как сумма, так и продолжительность.

Для отдельных категорий действуют особые правила

Для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей законодательством предусмотрен другой подход.

Такие домохозяйства могут оформить субсидию даже при наличии долга, если его сумма не превышает 4 тысяч гривен.

В каких случаях субсидию назначат несмотря на задолженность

Действующие правила предусматривают ряд исключений, когда долг не препятствует получению государственной помощи.

В частности, субсидию могут назначить, если:

задолженность уже погашена, что подтверждается документами;

с поставщиком услуг заключен договор о реструктуризации долга;

спор по задолженности рассматривается в суде, а заявитель имеет определение об открытии производства.

В этом случае даже наличие спорной задолженности не лишает человека права претендовать на субсидию.

Читайте также: Денежная помощь 10 800 гривен украинцам: кто будет иметь право

Особенности для внутренне перемещенных лиц

Отдельные правила действуют для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Если человек проживает в жилье без заключенного договора аренды, а долг возник еще до получения статуса ВПЛ, такая задолженность не учитывается при назначении субсидии.

Это означает, что в определенных условиях старые долги не станут препятствием для получения государственной поддержки.

Можно ли оформить субсидию только на часть коммунальных услуг

Если задолженность возникла только по отдельным коммунальным услугам, домохозяйство может подать заявление на назначение субсидии относительно тех услуг, по которым долга нет.

Список таких услуг заявитель указывает при оформлении документов. Так что долг за один вид коммунальных платежей не обязательно означает утрату права на субсидию по другим расходам.

Напомним, пенсионеры 65+ могут рассчитывать на повышенную пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!