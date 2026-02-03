В каких случаях отсрочку по инвалидности не предоставляют автоматически и что делать в таком случае

Во время военного положения и всеобщей мобилизации граждане с инвалидностью имеют гарантированное законом право на отсрочку от призыва. В то же время на практике автоматическое оформление такой отсрочки работает не всегда — в том случае, если лицо уже пользуется другим действующим основанием для освобождения от мобилизации.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения по всей стране. Законодательство предусматривает, что граждане с инвалидностью имеют право на отсрочку, обычно предоставляемую в автоматическом режиме через соответствующие электронные сервисы. Об этом сообщает Юристы.UA.

Однако, как выяснилось из практики, автоматическая процедура может дать сбой. К юристам обратился мужчина с инвалидностью, пытавшийся оформить отсрочку, но получил отказ. В ходе рассмотрения ситуации стало известно, что заявитель одновременно учится в учебном заведении и уже имеет действующую отсрочку на период обучения, которая продолжается автоматически.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что именно наличие другой активной отсрочки и стало причиной отказа. По его словам, система не предусматривает автоматического оформления отсрочки по инвалидности, если лицо уже пользуется отсрочкой по другому основанию, в частности, студенческого.

Юрист отметил, что отсрочка на время обучения продолжается без дополнительных заявлений, из-за чего возникает техническая коллизия: при наличии действующей студенческой отсрочки система блокирует возможность оформления отсрочки по инвалидности.

Таким образом, автоматический механизм не срабатывает, если у гражданина уже есть другой законный статус отсрочки.

Айвазян также разъяснил метод действий в схожих вариантах. По его словам, решать вопрос нужно напрямую через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Сначала необходимо отменить отсрочку, предоставленную на период обучения, и только после этого подавать заявку через приложение "Резерв+" для оформления отсрочки на основании инвалидности.

