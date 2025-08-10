В каком случае пенсионера могут оштрафовать в общественном транспорте

Многие пенсионеры даже не подозревают, что одна распространенная ошибка может обернуться для них штрафом в несколько сотен гривен. А учитывая скромные пенсионные выплаты в Украине, такая сумма — достаточно ощутимая потеря для большинства пожилых людей.

Речь идет о ситуациях с льготным проездом в общественном транспорте. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 354 от 17 мая 1993 года, право на бесплатный проезд сохраняется только при предъявлении пенсионного удостоверения. Если документ забыт дома или нет в цифровом формате, пассажиру следует оплатить проезд самостоятельно. Иначе рискует получить штраф.

Контроллер имеет право выписать взыскание, если льготник не может подтвердить свое право на безвозмездный проезд. Размер штрафа устанавливается местными властями и обычно составляет 20-кратную стоимость билета. К примеру, в Киеве это 160 гривен, в Одессе — 140, а во Львове штраф может достигать 300 гривен.

Закон разрешает пенсионерам бесплатно пользоваться следующими видами транспорта:

трамваи;

троллейбусы;

городские и пригородные автобусы;

электрички пригородного сообщения.

Однако в метро, маршрутках или такси придется платить полную стоимость проезда, как и всем остальным пассажирам.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, пенсионерам следует всегда иметь при себе пенсионное удостоверение или его электронную версию. Это поможет избежать штрафа и сберечь средства.

