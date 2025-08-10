У якому випадку пенсіонера можуть оштрафувати у громадському транспорті

Багато пенсіонерів навіть не підозрюють, що одна поширена помилка може обернутися для них штрафом у кілька сотень гривень. А з огляду на скромні пенсійні виплати в Україні, така сума — досить відчутна втрата для більшості людей похилого віку.

Мова йде про ситуації з пільговим проїздом у громадському транспорті. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 354 від 17 травня 1993 року, право на безкоштовний проїзд зберігається лише за умови пред’явлення пенсійного посвідчення. Якщо документ забутий вдома або його немає у цифровому форматі, пасажиру слід оплатити проїзд самостійно. Інакше — ризикує отримати штраф.

Читайте також: Виплати під прицілом: в Україні стартує масова перевірка соцдопомоги

Контролер має право виписати стягнення, якщо пільговик не може підтвердити своє право на безоплатний проїзд. Розмір штрафу встановлюється місцевою владою і зазвичай становить 20-кратну вартість квитка. Наприклад, у Києві це 160 гривень, в Одесі — 140, а у Львові штраф може досягати 300 гривень.

Закон дозволяє пенсіонерам безплатно користуватися такими видами транспорту:

трамваї;

тролейбуси;

міські та приміські автобуси;

електрички приміського сполучення.

Однак у метро, маршрутках або таксі доведеться платити повну вартість проїзду, як і всім іншим пасажирам.

Щоб уникнути неприємних ситуацій, пенсіонерам варто завжди мати при собі пенсійне посвідчення або його електронну версію. Це допоможе уникнути штрафу й зберегти кошти.

Раніше ми розповідали, що вигідніше отримувати українському пенсіонеру - соцдопомогу чи пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!