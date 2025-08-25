В Киевской области 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю девочку - полиция

В Бориспольском районе Киевщины произошла трагедия — 7-летний мальчик смертельно ранил свою 6-летнюю соседку из отцовского охотничьего ружья. По данным правоохранителей, инцидент произошел 23 августа около 16:00.

Дети играли в доме, где живет мальчик. В какой-то момент он взял охотничье оружие отца и выстрелил в сторону девочки. От полученного ранения ребенок скончался. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Полицейские задержали отца мальчика. По факту трагедии возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

