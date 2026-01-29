В Колумбии разбился самолет: все пассажиры и члены экипажа погибли (фото)

Колумбийские спасательные службы заявили, что на месте произошедшей в среду авиакатастрофы живых людей обнаружить не удалось. В самолете находились 13 пассажиров и два члена экипажа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Гражданскую авиационную администрацию Колумбии и официальные источники. По информации издания, среди пассажиров воздушного судна находился депутат колумбийского Конгресса Диоген Кинтеро. Его команда по коммуникациям заявила, что после исчезновения самолета потеряла связь как с самим политиком, так и с его помощником.

Министр транспорта Колумбии Мария Фернанда Рохас сообщила, что самолет государственной авиакомпании Satena перестал выходить на связь с диспетчерами вскоре после взлета. Рейс следовал из города Кукута в Оканью в департаменте Норте-де-Сантандер на северо-востоке страны.

По данным авиакомпании, воздушное судно вылетело в 11:42 по местному времени и должно было приземлиться примерно в 12:05. Последний контакт с диспетчерской службой был зафиксирован в 11.54.

Сервис FlightAware, отслеживающий авиарейсы, отмечает, что сигнал самолета пропал через девять минут после взлета из аэропорта Камильо Даса.

После масштабной поисковой операции с участием нескольких самолетов власти обнаружили обломки воздушного судна в сельской местности Ла-Плайя-де-Белен.

