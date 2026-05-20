В McDonald's резко выросли цены: что подорожало больше всего

В мае 2026 года в сети быстрого питания McDonald's в Украине произошло заметное повышение цен на ряд популярных позиций меню. Наибольший рост затронул бургеры, картофель фри и комбо-наборы — в среднем стоимость отдельных блюд увеличилась на 20–30 грн.

Об этом свидетельствуют данные инфографики " Где в Киеве ". Наиболее ощутимо подорожал один из флагманских бургеров сети — "Биг Мак". Его цена после обновления меню выросла примерно со 129–135 грн. до 149–159 грн., в зависимости от заведения. Еще более существенно прибавило в стоимости "Биг Мак Меню" — около 299 грн, что означает рост на 15–30 грн.

Повышение задело и другие популярные позиции. В частности, "Дабл Биг Тейсти" теперь стоит до 279 грн, "Роял Чизбургер" - до 155 грн, а "МакЧикен" подорожал примерно на 15 грн. Меню с девятью наггетсами приблизилось к отметке 300 грн.

Изменения затронули также гарниры: средняя порция картофеля фри теперь стоит 79–89 грн, а большая — до 105 грн.

Подорожали и дополнительные позиции из меню, в частности МакНагетсы, стрипсы, Coca-Cola и десерт МакФлури. Средняя Coca-Cola теперь стоит около 65–69 грн, а МакФлури — до 109 грн.

В то же время, часть ассортимента осталась без изменений: сеть не пересматривала цены на отдельные соусы, воду, большинство десертов и "НайсПрайс Комбо".

После майского обновления уровень цен в McDonald's в Украине еще больше приблизился к европейскому, особенно в категории бургеров и комбо-наборов.

