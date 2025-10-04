В Правительстве изменили процедуру получения военными удостоверения УБД: о чем идет речь

Кабинет Министров Украины утвердил изменения, упрощающие процедуру получения удостоверения участника боевых действий и доступа к данным из Единого государственного реестра ветеранов войны. Соответствующие уточнения внесены в правительственное постановление от 20 августа 2014 г. № 413, которое регламентирует порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий для военных и добровольцев, участвовавших в защите Украины во время АТО, операций по обеспечению национальной безопасности и отражению вооруженной агрессии России.

Об этом пишет Liga.net. Согласно нововведениям, заявление на получение удостоверения теперь можно подавать через ЦНАП. Для добровольцев, которым статус УБД предоставлен Министерством по делам ветеранов, процедура значительно упрощается, что позволит снизить бюрократические барьеры. Также обновлена форма заявления — ее привели в соответствие с действующими нормами, чтобы избежать несогласованностей при оформлении документов.

Еще одно важное нововведение касается доступа к данным Единого государственного реестра ветеранов войны. Право получить выписку из него теперь имеют не только нетрудоспособные родители военных, которые находятся в плену или пропали без вести при особых обстоятельствах. Эта возможность распространена на всех родителей, а также отменено требование об обязательном совместном проживании с лицом, по которому подается запрос.

