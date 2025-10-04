В Уряді змінили процедуру отримання військовими посвідчення УБД: про що йдеться

Кабінет Міністрів України затвердив зміни, які спрощують процедури отримання посвідчення учасника бойових дій та доступу до даних з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Відповідні уточнення внесено до урядової постанови від 20 серпня 2014 року № 413, яка регламентує порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій для військових і добровольців, що брали участь у захисті України під час АТО, операцій із забезпечення національної безпеки та відсічі збройної агресії Росії.

Про це пише Liga.net. Згідно з нововведеннями, заяву на отримання посвідчення тепер можна подавати через ЦНАП. Для добровольців, яким статус УБД надано Міністерством у справах ветеранів, процедура значно спрощується, що дозволить зменшити бюрократичні бар’єри. Також оновлено форму заяви — її привели у відповідність до чинних норм, аби уникнути неузгодженостей під час оформлення документів.

Ще одне важливе нововведення стосується доступу до даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Право отримати витяг із нього тепер мають не лише непрацездатні батьки військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти за особливих обставин. Цю можливість поширено на всіх батьків, а також скасовано вимогу щодо обов’язкового спільного проживання з особою, стосовно якої подається запит.

