В российской Липецкой области разбился МИГ-31: подробности

В Липецкой области России во время учебного полета разбился военный самолет МиГ-31, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". По предварительной информации, экипаж успел катапультироваться.

Об этом сообщает российское Министерство обороны. Авария произошла во время тренировочного полета, вероятной причиной называют неисправность системы выпуска шасси, возникшую при закате самолета на посадку.

МиГ-31, принадлежавший Военно-космическим силам РФ, упал в лесном массиве Чаплыгинского района Липецкой области, после чего загорелся. Российские СМИ сообщают, что пожар уже ликвидирован, а причины инцидента устанавливаются.

