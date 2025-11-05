В США разбился военный самолет: есть раненые и трое погибших (фото)

Вечером во вторник во время взлета из международного аэропорта Луисвилля потерпел крушение грузовой самолет UPS. После падения судна вспыхнул мощный пожар, а густой дым заставил местные власти призвать жителей нескольких окрестных районов немедленно перейти к укрытиям. По предварительной информации, погибли три человека, еще 11 получили ранения.

Как сообщает ABC News, авиасудно McDonnell Douglas MD-11 выполняло рейс UPS 2976 в аэропорт Гонолулу на Гавайях и разбилось примерно в 17:15 по местному времени. На борту находился трехчленный экипаж. Первичные данные указывают на возможный отказ двигателя во время взлета.

На месте трагедии работают спасатели, пожарные и милиционеры. Из-за риска попадания токсического дыма гражданам советуют избегать района аварии и оставаться в укрытиях. Полиция подчеркнула, что территория вокруг места происшествия опасна из-за активного возгорания и обломков.

Мэр Луисвилля Крейг Гринберг сообщил, что идет масштабная операция по ликвидации последствий катастрофы, а ряд улиц перекрыт. Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал инцидент очень серьезным и призвал поддержать семьи пострадавших. Позже он уточнил, что гибель не менее трех человек подтверждена, и число жертв может возрасти.

