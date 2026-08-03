В Украине изменили правила сдачи водительских экзаменов: что нового

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила выдачи и обмена водительских удостоверений, а также допуска граждан к управлению транспортными средствами. Согласно новым нормам, срок действия водительского удостоверения будет зависеть от категории транспортного средства:

15 лет — для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ );

— для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории ); 5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

Об этом сообщило Министерство внутренних дел. После восстановления в Украине обязательных медицинских осмотров во время каждого планового обмена водительские удостоверения должны будут подтверждать свою пригодность к управлению транспортными средствами.

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Для владельцев легковых автомобилей такая процедура будет проводиться раз в 15 лет, а для водителей грузового и пассажирского транспорта раз в 5 лет. В МВД подчеркнули, что удостоверения, выданные ранее, остаются в силе до истечения срока их действия, указанного в документе.

В то же время во время планового обмена удостоверение по истечении его срока повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется, если иное не предусмотрено законодательством.

Новое требование для кандидатов в водители

В Главном сервисном центре МВД также сообщили об изменениях в процедуре сдачи экзаменов. Теперь все кандидаты в водители должны иметь отцифрованный образ лица в Едином государственном реестре МВД.

Если такой информации в реестре отсутствует, перед началом теоретического или практического экзамена администратор сервисного центра МВД осуществит фотографирование кандидата для внесения соответствующих данных.

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