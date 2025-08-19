В Украине обвалились цены на популярный овощ: сколько теперь стоит

В Украине цена тепличных огурцов за неделю снизилась на 24%, а по сравнению с августом 2024 года – на 32%. Сейчас стоимость колеблется от 25 до 45 грн за килограмм, и, по прогнозам, снижение цен будет продолжаться.

По данным аналитиков EastFruit, основной причиной изменения цен является рост объемов предложения на внутреннем рынке. Большинство тепличных комбинатов в Украине начали сбор нового урожая, поэтому на рынки и в магазины поступает много свежей продукции.

Однако проблема заключается не только в избыточном количестве овощей. По словам производителей, спрос на тепличные огурцы остается чрезвычайно низким, что еще больше снижает цены.

Это частично можно объяснить летним сезоном, когда покупатели выбирают овощи, выращенные в открытом грунте, поскольку они часто имеют более низкую цену. Другим важным фактором стало качество урожая. Некоторые потребители отказывались от покупок из-за несоответствия стандартам или внешним характеристикам огурцов, что замедлило процесс продажи и заставило продавцов снижать цены.

На середину августа 2025 года цена тепличных огурцов варьируется от 25 до 45 грн за килограмм. Для сравнения, в конце прошлой недели они стоили на четверть больше.

Представители тепличных хозяйств не прогнозируют быстрых изменений ситуации. Большинство из них убеждено, что снижение цен продолжится, поскольку предложение будет увеличиваться, а спрос пока не показывает признаков восстановления.

Стоимость огурцов в супермаркетах

Огурцы подешевели и в супермаркетах. В целом, крупные сети установили цену на уровне 24,9-49,9 грн за килограмм. В частности:

Сельпо – 29,9 грн/кг;

Varus – 49,9 грн/кг;

АТБ – 44,8 грн/кг.

