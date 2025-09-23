В Украине ощутимо подешевели яйца: на сколько снизились цены

В Украине значительно снизилась стоимость нефасованных куриных яиц. Сейчас их можно приобрести в крупных супермаркетах по средней цене 4,77 грн за штуку, что на 67 копеек меньше, чем было в середине августа.

Однако эксперты не исключают возможности подорожания яиц в ближайшем будущем. Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, крупные супермаркеты предлагают нефасованные яйца по цене от 4,39 до 5,7 грн за штуку (43,9-57 грн за десяток). В частности:

Auchan – 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток);

Novus – 4,39 грн/шт. (43,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).

Прогноз по ценам на яйца в Украине.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ранее заявил о вероятном существенном подорожании яиц. По его прогнозу, уже осенью цена может увеличиться на 10%.

Однако, как отметил эксперт, это произойдет только в случае повышения стоимости электроэнергии. По его словам, сейчас ситуация на рынке остается стабильной.

"Если цены на электроэнергию пойдут вверх, будут расти издержки производств. Сейчас цена стабилизировалась, но осенью цена на яйца может вырасти на 5-10%", – рассказал Марчук.

