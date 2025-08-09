В Украине ожидается ощутимое удешевление популярного овоща: сколько он стоит сейчас

В Украине ожидается снижение цен на картофель. Это сезонное явление, обусловленное активной продажей урожая мелкими фермерами.

Ольга Самойличенко, возглавляющая Украинскую ассоциацию производителей картофеля, отметила, что в пиковый период сбора урожая возникает дефицит хранилищ для картофеля. Из-за этого значительная часть продукции сразу поступает на рынок. Об этом пишет AgroPortal.

"Цены на картофель обычно обваливают незарегистрированные хозяйства, которые не платят налоги. Как правило, они обрабатывают от 1 до 5 га земли, но их много. Поэтому они влияют на цены, которые невыгодны профессиональным картофелеводам", – пояснила Самойличенко и призвала навести порядок на украинском рынке картофеля и ввести официальную статистику по этому продукту.

В то же время в УАВК воздерживаются от четкого прогноза по ценам на картофель. Эксперты имеют разные взгляды: одни уверены, что оптовая цена снизится, другие же считают, что она останется на уровне импортных цен – около 20 грн/кг, из-за вероятного дефицита на внутреннем рынке.

Стоимость картофеля в Украине.

Цена на картофель в Украине меняется в зависимости от различных факторов, таких как продавец и сорт самого овоща. По информации от "Минфина", средняя цена на 1 кг картофеля в июле была следующей:

молодой картофель – 28,32 грн;

картофель – 35,41 грн;

розовый картофель – 41,04 грн.

Индекс потребительских цен на этот продукт составил 90,17%, что означает снижение его средней стоимости на 9,83% по сравнению с предыдущим месяцем.

Сейчас цены на картофель в основных торговых сетях страны выглядят так:

Metro – 20,70 грн/кг;

Novus – 17,99 грн/кг;

Auchan – 32,90 грн/кг;

"Фора" – 18,90 грн/кг;

"Сельпо" – 27,00 грн/кг;

АТБ – 19.79 грн/кг;

Varus – 19,30 грн/кг.

