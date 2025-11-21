В Украине ожидается зимнее повышение цен: что подорожает

По прогнозам экспертов, до конца года украинцы столкнутся с ростом цен на мясо и яйца – ключевые продукты отечественной потребительской корзины. Самое ощутимое удорожание коснется яиц, тогда как мясо будет дорожать более сдержанно.

Об этом в комментарии OBOZ рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Ситуация на мясном рынке относительно стабильна. Предновогодний и рождественский ажиотаж традиционно подталкивает цены вверх, но в этот раз рост будет умеренным — ориентировочно 5–7%.

Главные причины:

- сезонное увеличение спроса накануне праздников;

- Сокращение поголовья животных: по сравнению с прошлым годом количество свиней уменьшилось на 7%, крупного рогатого скота - на 7-8%. Меньшее предложение автоматически давит на цену свинины и говядины;

- Для курятины дополнительным фактором является удорожание кормов и энергоносителей.

Эксперт отмечает: мясо в Украине уже сейчас одно из самых дорогих за последние годы, поэтому резкий скачок цен просто не проглотит потребитель. "Можно выставить хоть 1000 грн/кг, но кто это купит?" – иронизирует Денис Марчук. Так что производители и ритейл вынуждены держаться в пределах психологически приемлемого для украинцев коридора.

Рынок яиц реагирует на сезонность гораздо острее. Осенью частные домохозяйства резко сокращают производство из-за холодной погоды, и основная нагрузка ложится на промышленные птицефабрики. В то же время именно зимой спрос на яйца традиционно наибольший.

Цены подталкивают вверх три ключевых фактора:

- сезонность (падение производства + праздничный спрос);

- значительное удорожание электроэнергии - птицефабрики работают в режиме 24/7 (инкубаторы, вентиляция, отопление, освещение);

- рост цен на корма, прежде всего на кукурузу, которая является основой комбикормов.

Пока средняя цена десятка яиц колеблется около отметки 80 грн, но уже в декабре украинцы увидят существенно более высокие ценники. По словам Дениса Марчука, минимальный рост будет составлять 10%, но с высокой вероятностью будет выше — точную цифру спрогнозировать сложно из-за постоянных колебаний стоимости электричества и зерновых.

Итак, в канун новогодних и рождественских праздников мясо и яйца снова станут ощутимым ударом по семейным бюджетам, особенно для тех семей, которые и так тратят на эти продукты львиную долю своих доходов.

