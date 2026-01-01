В Украине падает стоимость популярных продуктов: какой будет цена

Несмотря на общую тенденцию роста цен, в январе-феврале 2026 года молочная продукция заметно подешевеет. На складах перерабатывающих предприятий накопились значительные объемы молочной продукции с высокой жирностью.

Об этом в комментарии для "Главреда" сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Поэтому торговые сети вынуждены постепенно снижать цены, чтобы активизировать продажи. Самое ощутимое удешевление коснется сливочного масла, сливок и других жирных молочных продуктов.

Эксперт прогнозирует, что наибольшее снижение цен придется на первые месяцы нового года, когда спрос после праздников традиционно падает. Он отметил, что процесс уже начался, а с января на фоне уменьшения покупательной активности цены могут снизиться еще на 10–15%. Таким образом, молочная продукция с высоким содержанием жира станет более доступной для потребителей.

В то же время, не все продукты продемонстрируют такую же динамику. Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии "Главреду" отметил, что в январе 2026 года ожидается сезонное подорожание мяса и мясопродуктов. Рост цен может составить около 5–7% и будет связан с повышенным спросом после праздничного периода.

По оценке эксперта, ситуация со свининой будет оставаться относительно стабильной благодаря импорту, покрывающему потребности внутреннего рынка. Зато говядина может и дальше дорожать из-за сокращения поголовья. Кроме того, на конечную стоимость мясной продукции будут влиять перебои с электроснабжением и рост цен на корма, в частности подсолнечный шрот, который непосредственно отражается на себестоимости курятины.

