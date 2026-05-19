В Украине подешевел популярный овощ: цены на продукты в Украине

На этой неделе в Украине наблюдается снижение цен на капусту урожая 2026 года: ее продают в пределах 34–40 грн/кг, что примерно на 18% дешевле, чем в конце предыдущей недели. Аналитики объясняют такую динамику увеличением предложения на рынке из-за активного старта сезона сбора ранней капусты, а также умеренного спроса со стороны покупателей.

Об этом пишет EastFruit. Как отмечается, большинство украинских хозяйств уже вышли на массовый сбор урожая, что создало избыток продукции. Дополнительно давление на цены усиливает осторожное поведение оптовых и розничных закупщиков, предпочитающих небольшие партии из-за ограниченного срока хранения овоща.

Несмотря на нынешнее удешевление, капуста нового урожая стоит примерно на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты связывают это с неблагоприятными погодными условиями весной, в частности, затяжным холодным периодом.

В то же время, на рынке сохраняется стабильный спрос на прошлогоднюю капусту надлежащего качества. По данным EastFruit, белокочанная капуста урожая 2025 года продается по 10–17 грн/кг, тогда как неделей ранее цены колебались в пределах 8–15 грн/кг.

