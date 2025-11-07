В Украине подешевел популярный продукт: какая цена за килограмм

Украинские производители предлагают лук по цене от 5 до 10 гривен за килограмм. Это примерно на 25% меньше, чем в конце прошлой недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, снижение стоимости связано с несколькими факторами. В первую очередь — резким спадом спроса на этот овощ. Одновременно с этим на рынке выросло предложение, ведь мелкие фермеры начали активно распродавать запасы из необорудованных хранилищ, пытаясь реализовать продукцию до наступления холодов.

По подсчетам экспертов, нынешняя цена на лук в Украине примерно на 41% ниже, чем в этот же период прошлого года. В то же время, участники рынка отмечают, что найти качественную продукцию становится сложнее, поскольку крупные производители оставили ее на хранение и планируют продавать зимой.

