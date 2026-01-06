В Украине подорожал популярный овощ: какая цена за килограмм

После рождественско-новогодних праздников в Украине обычно наблюдается снижение цен на продукты питания. Однако лук разных сортов пока не демонстрирует такую тенденцию.

Об этом свидетельствуют актуальные данные, обнародованные на сайте Минфина. По состоянию на 5 января средние цены на белый, репчатый и синий лук оказались заметно выше среднемесячных показателей за декабрь 2025 года.

Как изменились цены на лук

Наибольший рост зафиксирован на белом луке. В настоящее время в украинских супермаркетах она в среднем стоит 57,88 грн за килограмм, в то время как в декабре покупатели платили около 44,33 грн.

Менее ощутимо, но все же подорожал и репчатый лук. Сегодня ее средняя цена составляет 7,76 грн за килограмм, в то время как в прошлом месяце она стоила 7,49 грн.

Также выросли цены на синий (красный) лук. По состоянию на 5 января ее продают по 24,40 грн за килограмм, что больше 23 грн в декабре.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Почему в Украине дорожают продукты

Эксперты объясняют, что рост цен на продукты имеет несколько причин. В частности, ограниченное предложение и сезонные факторы продолжают давить на рынок.

Ранее Главред сообщал, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждал о подорожании овощей, в том числе огурцов и помидоров.

"Сезон тепличных овощей в Украине завершился, поэтому основное предложение на рынке – это импорт. Закупка овощей, в частности в Турции, дорога, что и приводит к росту цен, прежде всего на огурцы и помидоры", — пояснил эксперт.

Также отмечается, что в период сильных морозов ситуация может осложниться. Из-за необходимости дополнительных затрат на хранение овощей, особенно в условиях возможных отключений электроэнергии, цены могут продолжить расти.

Напомним, в Украине поднялась цена на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!