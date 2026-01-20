Солнечно и до 23 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на 21 января

В течение текущей недели погодные условия в Украине определят мощный сибирский антициклон. Он фактически перекроет поступление теплого воздуха с юга и запада, поэтому страну накроет волна интенсивного холода. Самые низкие температуры ожидаются ночью — местами столбики термометров будут опускаться до -25°C. Осадков прогнозируется немного, однако из-за морозов и перепадов температур на автодорогах и тротуарах будет содержаться опасная гололедица.

По данным синоптиков, постепенное ослабление морозов возможно только ближе к завершению недели. Об этом сообщает " Укргидрометцентр ".

Среда, 21 января, станет одним из самых холодных дней недели. В северных областях ночью температура будет достигать -18...-23°C, днем -10...-14°C. Погода солнечная с сильным морозом. На юге ночью будет -11...-15°C, днем -3...-7°C, без существенных осадков. Запад страны ожидает ночной холод -16...-21°C, днем -4...-8°C. Облачно с периодическими прояснениями. На востоке ночью температура снизится до -19...-23°C, днем -11...-15°C. В центральных регионах ночью -15...-20°C, днем -8...-12°C. Морозная и сухая погода. В Киеве ночная температура составит -18...-20°C, днем -11...-13°C. Преимущественно ясно.

Напомним, в Украине ожидается резкое похолодание.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!