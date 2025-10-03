В Украине прогнозируют новый скачок цен: сколько будут стоить бензин, газ и дизель

Уже в начале 2026 стоимость топлива в Украине может возрасти. По оценкам топливного эксперта, основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, повышение акциза повлечет за собой подорожание бензина и дизельного топлива примерно на 1,5 грн за литр, а автогаза – на около 1 грн.

В то же время он подчеркнул, что этот эффект водители не ощутят сразу. Об этом Левкин сообщил в интервью УНИАН.

По словам эксперта, формальное повышение акцизов запланировано с 1 января 2026 года. Однако резкий рост цен на АЗС в первые дни нового года маловероятен. Это объясняется тем, что операторы обычно формируют запасы топлива по старым ставкам и еще некоторое время реализуют его по предварительным ценам.

"До февраля будем реализовывать еще декабрьские запасы горючего. Традиционно перед ростом акцизов операторы рынка заранее делают активные закупки", – объяснил Дмитрий Леушкин.

Следовательно, реальное повышение цен на бензин, дизель и газ в пределах 1–1,5 грн за литр ожидается уже с февраля 2026 года.

Эксперт также обращает внимание на еще одну проблему, которая может проявиться быстрее акцизного подорожания. Речь идет о небольших автозаправочных станциях в регионах, которые уже с октября почувствуют последствия повышения минимальной зарплаты для персонала.

Увеличение затрат на оплату труда в "низкий сезон" делает удержание таких заправок более дорогим. В результате их владельцы могут оказаться перед непростым выбором: либо закрывать бизнес, либо увеличивать объем продаж для покрытия расходов.

Из-за отсутствия роста спроса цены на горючее могут подняться на 1–1,5 грн за литр. В то же время, по словам Дмитрия Леушкина, не исключены и сомнительные схемы на АЗС – от недолива до продажи некачественного горючего.

Эксперт отмечает, что если в ближайшие две недели мировые котировки на нефть останутся стабильными, украинские водители могут увидеть краткосрочное снижение цен. В частности:

бензин и дизель могут потерять в цене 1,5–2 грн.;

газ – около 1 грн за литр.

Впрочем, существует риск ситуативного дефицита горючего, связанный с новыми ограничениями на транспортировку через румынский порт Констанца. Такие логистические трудности, напротив, могут снова подтолкнуть стоимость вверх.

