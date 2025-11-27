В Украине растет стоимость сладостей: сколько будут стоить

В Украине кондитерские изделия в ближайшем году будут дорожать, но этот рост будет плавным и в пределах общей инфляции, без резких скачков. Исключение – предновогодний период, когда цены традиционно могут существенно подскочить из-за праздничного ажиотажа.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщили ведущие отраслевые эксперты и производители. Президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк прогнозирует, что ежемесячное повышение составит примерно 1–2%.

"Стремительного скачка не будет. Себестоимость растет быстрее, чем мы можем переносить это повышение на конечную цену. Полностью компенсировать все расходы за счет полки в магазине мы не в состоянии", — объяснил он.

Если Госстат прогнозирует годовую инфляцию около 15%, то через год кондитерка подорожает примерно на такую же величину, но этот рост растянется на весь период, поэтому для потребителя он будет почти незаметным месяц до месяца.

Такой же позиции придерживается вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко:

"Рынок остается стабильным. Есть определенное увеличение себестоимости и соответственно основания для корректировки цен, но они не критичны и не создают оснований для ажиотажа".

Единственная существенная оговорка — праздничный сезон. В канун Нового года и Рождества спрос резко растет, поэтому именно в этот период цены на торты, конфеты, печенье и другие сладости традиционно поднимаются наиболее ощутимо.

