В Україні зростає вартість солодощів: скільки коштуватимуть

В Україні кондитерські вироби протягом найближчого року дорожчатимуть, але це зростання буде плавним і в межах загальної інфляції, без різких стрибків. Виняток — передноворічний період, коли ціни традиційно можуть суттєво підскочити через святковий ажіотаж.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомили провідні галузеві експерти та виробники. Президент асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк прогнозує, що щомісячне підвищення становитиме приблизно 1–2 %.

"Стрімкого стрибка не буде. Собівартість зростає швидше, ніж ми можемо переносити це підвищення на кінцеву ціну. Повністю компенсувати всі витрати за рахунок полиці в магазині ми не в змозі", — пояснив він.

Якщо Держстат прогнозує річну інфляцію близько 15 %, то за рік кондитерка подорожчає приблизно на таку ж величину, але це зростання розтягнеться на весь період, тому для споживача воно буде майже непомітним місяць до місяця.

Такої ж позиції дотримується віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко:

"Ринок залишається стабільним. Є певне збільшення собівартості й відповідно підстави для коригування цін, але вони не критичні й не створюють підстав для ажіотажу".

Єдине суттєве застереження — святковий сезон. Напередодні Нового року та Різдва попит різко зростає, тому саме в цей період ціни на торти, цукерки, печиво та інші солодощі традиційно піднімаються найвідчутніше.

