В Украине резко поднимутся цены на ключевые продукты: что подорожает больше всего

До конца 2025 года в Украине возможно существенное подорожание хлебобулочных изделий. По оценкам производителей, стоимость может подняться на 15–20% из-за увеличения затрат на изготовление.

Об этом сообщил руководитель компании "КиевХлеб" Юрий Дученко, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, главными факторами подорожания являются повышение затрат на муку, энергоресурсы и оплату труда работников.

"На 2025 год мы видим тенденцию к подорожанию продукции... До конца года, думаю, будут шаги в сторону подорожания. Оно составит 15-20%", – отметил Дученко.

Он подчеркнул, что сейчас большинство производителей хлеба работают фактически "в ноль", а часть предприятий вообще терпит убытки. Также Дученко напомнил, что в 2024 году хлебобулочная продукция уже ощутимо подорожала – цены поднялись примерно на 20%.

Цены на хлеб в украинских супермаркетах

Как сообщает "Минфин", сейчас в отечественных супермаркетах ржаной хлеб "Riga Бородиновский" весом 300 граммов стоит в среднем 45,83 грн. Такая же средняя цена фиксировалась и в июле.

В ведущих торговых сетях стоимость колеблется в пределах 44,9–47,7 грн, в частности:

Auchan – 44,9 грн.

Metro – 44,9 грн.

Megamarket – 47,7 грн.

Батон весом 450 грамм подорожал почти на 9 грн и теперь в среднем продается за 36,7 грн.

