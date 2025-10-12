В Украине стремительно дорожает популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

В Украине цены на огурцы начали резко повышаться – сейчас килограмм стоит в среднем 65-80 грн. Причиной этого стали сокращение объемов производства, холодная погода и высокий спрос. Эксперты ожидают, что уже на следующей неделе импорт огурцов из других стран поможет стабилизировать цены и остановить их дальнейшее повышение.

Аналитики EastFruit сообщают, что за прошедшую неделю цена на этот популярный овощ повысилась на 66%. Основной причиной повышения цен на огурцы стала нестабильная прохладная погода, охватившая большинство регионов Украины.

Температурные колебания негативно повлияли на урожай, что привело к значительному снижению объемов продукции в тепличных хозяйствах. Согласно данным аналитиков, на этой неделе объем сбора огурцов в местных теплицах сократился примерно в пять раз по сравнению с предыдущей неделей.

Кроме погодных условий, на рост цен повлияло и отсутствие конкуренции со стороны импорта, а также значительный спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей. Производители, сталкиваясь с дефицитом овощей, вынуждены продавать их мелкими партиями, что также способствует удержанию высоких цен.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины.

Огурцы подорожали и в супермаркетах. Большие сети установили цены на уровне 84,9–99,9 грн/кг. В частности:

АТБ – 89,89 грн/кг;

Varus – 99,90 грн/кг;

Сельпо – 82,5 грн/кг.

Сейчас цены на огурцы в среднем на 27% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики прогнозируют, что при сохранении напряженной ситуации на рынке импортеры могут начать поставки огурцов из других стран уже на следующей неделе.

Это, по словам экспертов, может приостановить дальнейшее повышение цен, поскольку на рынок поступит более доступная продукция из-за рубежа. Таким образом, украинские потребители получат больше вариантов для выбора, а производители тепличных комбинатов столкнутся с новой конкуренцией.

