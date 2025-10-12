В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: скільки тепер коштує кілограм

В Україні ціни на огірки почали різко підвищуватися – наразі кілограм коштує в середньому 65-80 грн. Причиною цього стали зменшення обсягів виробництва, холодна погода та високий попит. Експерти очікують, що вже наступного тижня імпорт огірків з інших країн допоможе стабілізувати ціни та зупинити їх подальше підвищення.

Аналітики EastFruit інформують, що за минулий тиждень ціна на цей популярний овоч підвищилась на 66%. Основною причиною підвищення цін на огірки стала нестабільна прохолодна погода, що охопила більшість регіонів України.

Температурні коливання негативно вплинули на врожай, що призвело до значного зниження обсягів продукції в тепличних господарствах. Згідно з даними аналітиків, цього тижня обсяг збору огірків у місцевих теплицях скоротився приблизно в п’ять разів порівняно з попереднім тижнем.

Окрім погодних умов, на зростання цін вплинуло й відсутність конкуренції з боку імпорту та значний попит з боку оптових компаній і роздрібних мереж. Виробники, стикаючись з дефіцитом овочів, змушені продавати їх дрібними партіями, що також сприяє утриманню високих цін.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Огірки подорожчали й у супермаркетах. Великі мережі встановили ціни на рівні 84,9-99,9 грн/кг. Зокрема:

АТБ – 89,89 грн/кг;

Varus – 99,90 грн/кг;

Сільпо – 82,5 грн/кг.

Наразі ціни на огірки в середньому на 27% вищі порівняно з тим самим періодом минулого року. Аналітики прогнозують, що при збереженні напруженої ситуації на ринку імпортери можуть розпочати постачання огірків з інших країн уже наступного тижня.

Це, за словами експертів, може призупинити подальше підвищення цін, оскільки на ринок потрапить більш доступна продукція з-за кордону. Таким чином, українські споживачі отримають більше варіантів для вибору, а виробники тепличних комбінатів зіштовхнуться з новою конкуренцією.

