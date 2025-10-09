В Украине стремительно падают цены на популярный овощ: эксперты бьют тревогу из-за качества

На этой неделе украинские фермеры продают лук по цене от 5 до 10 грн. за килограмм – в зависимости от качества продукции и объемов партий. Это примерно на 20% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщает EastFruit. Аналитики отмечают, что текущий уровень цен на лук в Украине самый низкий по меньшей мере за последние четыре сезона.

Производители сообщают о заметном снижении спроса на лук, в то время как предложение на рынке продолжает расти.

По данным аналитиков, углубление отрицательных ценовых тенденций связано с увеличением количества продукции среднего и низкого качества.

"Из-за продолжительных дождей при сборе урожая качество овощей существенно ухудшилось, поэтому значительная часть лука не пригодна для длительного хранения", – отмечают эксперты. – Чтобы быстрее продать такой товар, фермеры вынуждены продолжать снижать цены. А качественный лук редко попадает на рынок, ведь производители решили оставить его в хранилищах до повышения цен".

Сейчас стоимость лука в Украине примерно на 40% ниже, чем за тот же период прошлого года.

Напомним, что на прошлой неделе цены также упали примерно на 20%, продолжив общую тенденцию удешевления.

Раньше мы рассказывали, что цены на некоторые овощи в Украине существенно подскочили.

