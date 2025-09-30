В Украине существенно подешевел картофель: сколько теперь просят за килограмм

В Украине наблюдается значительное удешевление картофеля. Сейчас крупные супермаркетные сети предлагают его по цене около 15,57 грн за килограмм, что более чем на 6 гривен меньше по сравнению с концом августа. Эксперты прогнозируют, что цена картофеля продолжит снижаться, и к октябрю она может достичь 10 грн/кг.

Согласно данным Минфина, некоторые супермаркетные сети установили цены на картофель в пределах от 12,9 до 18,9 грн за килограмм. В частности:

Auchan – 14,9 грн/кг;

Megamarket – 18,9 грн/кг;

Metro – 12,9 грн/кг.

Что будет с ценами на картофель в Украине в ближайшее время

Согласно прогнозу коммерческого директора компании "Ван Дайк Техникс" Андрея Марущака, цены на картофель и дальше будут снижаться, сообщает AgroWeek. Он отметил, что в октябре стоимость может достичь 10 грн за килограмм.

"Цены, к которым мы привыкли, – по 5 грн, – уже не будет. Картофель уже никогда не будет таким дешевым. Но я думаю, что 10 грн за килограмм – такую цену мы сможем увидеть. Но только в начале сезона (сбора урожая. – ред.) – в октябре", – отметил специалист.

В то же время в EastFruit отмечают, что производители не прогнозируют повышение цены на овощ. Это связано с большим предложением картофеля на рынке.

"Участники рынка настроены пессимистично. По их словам, учитывая достаточно большие объемы картофеля на рынке, рассчитывать на рост цен в ближайшее время не приходится", – говорится в сообщении.

