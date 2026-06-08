В Украине упала стоимость популярного овоща: сколько стоит

С началом активного сезона сбора урожая украинские производители помидоров вынуждены снижать цены из-за существенного увеличения предложения на рынке. Массовое поступление томатов из летних теплиц усилило конкуренцию между хозяйствами и способствовало удешевлению продукции. В то же время, несмотря на падение стоимости, помидоры все еще стоят дороже, чем год назад.

Аналитики EastFruit отмечают, что подобная ситуация традиционна для начала лета, когда на прилавках появляется большое количество овощей нового урожая.

Почему дешевеют томаты

Увеличение объемов сбора тепличных помидоров привело к перенасыщению рынка. Производители получили крупные партии продукции, которые необходимо быстро реализовывать, так как томаты имеют ограниченный срок хранения. В результате хозяйства были вынуждены пересмотреть ценовую политику во избежание накопления остатков и поддержать продажи.

Пока крупные тепличные предприятия отпускают помидоры по цене от 90 до 130 гривен за килограмм. Это примерно на 15% дешевле по сравнению с показателями в конце предыдущей недели.

Специалисты объясняют, что некоторое время производители пытались удерживать более высокие цены, однако спрос не соответствовал предложению. Из-за понижения темпов продаж аграрии были вынуждены пойти на ценовые уступки.

Что повлияло на рынок

Главным фактором удешевления явилось нарушение баланса между спросом и предложением. С началом массового сбора урожая количество томатов на рынке существенно возросло, в то время как спрос остался почти неизменным.

В таких условиях производители и поставщики стали более активно конкурировать за покупателя. Чтобы быстрее реализовать продукцию и минимизировать риски потерь, многие хозяйства снизили отпускные цены.

Кроме того, с расширением присутствия украинских овощей на рынке импортные томаты постепенно теряют свои позиции, что также влияет на формирование стоимости.

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Цены все еще выше, чем в прошлом

Несмотря на нынешнее удешевление, стоимость помидоров остается значительно выше прошлогодних показателей. По оценкам аналитиков, в начале июня 2026 года украинские томаты продаются в среднем на 37% дороже, чем в этот же период 2025 года.

Эксперты прогнозируют, что с увеличением предложения тепличной и грунтовой продукции цены могут продолжить постепенное снижение, особенно в регионах, где сезон сбора урожая набирает обороты.

Сколько стоят помидоры в супермаркетах

По данным мониторинга розничного рынка на начало июня, средняя цена помидоров в украинских супермаркетах составляет около 143,6 грн за килограмм. Цена зависит от сорта и торговой сети.

Самые низкие цены среди популярных супермаркетов зафиксированы на таком уровне:

Novus - от 113,89 грн/кг;

- от 113,89 грн/кг; Сельпо - от 116 грн/кг;

- от 116 грн/кг; Varus - от 149,90 грн/кг.

Специалисты рынка ожидают, что в ближайшие недели, с последующим увеличением объемов нового урожая, томаты могут стать еще доступнее для потребителей.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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