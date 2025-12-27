В Украине упала стоимость популярного продукта: сколько стоит

Цены на белокочанную капусту – один из базовых овощей в рационе украинцев – стремительно пошли вниз. Из-за перенасыщения рынка предложением цена этого продукта опустилась до самых низких характеристик за несколько последних лет.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что в течение прошлой недели активность купли и продажи капусты оставалась вялой. Спрос продолжает уменьшаться, в то время как объемы продукции на рынке остаются чрезмерными. Особенно активно реализуют запасы фермеры, у которых нет современных хранилищ: теплая погода ускоряет порчу овощей, заставляя производителей срочно снижать цены.

Пока некондиционную белокочанную капусту можно приобрести всего за 1,5 грн за килограмм (примерно $0,04). Продукция лучшего качества стоит дороже, однако и здесь цены существенно просели в пределах 2–8 грн/кг ($0,05–0,19). В среднем это на 23% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Ситуация беспокоит аграриев, у которых есть запасы качественной капусты. Часть фермеров воздерживается от продажи, надеясь на возможное оживление спроса и восстановление цен, и пытается придержать товар.

Эксперты также обращают внимание, что нынешние цены на капусту примерно на 85% ниже, чем в этот же период в прошлом году. Основная причина — рост производства: в текущем сезоне многие хозяйства существенно увеличили площади под эту культуру. В то же время неблагоприятные погодные условия оказали негативное влияние на качество части урожая, сделав его непригодным для длительного хранения. Это и привело к массовому выходу на рынок крупных партий дешевой капусты.

