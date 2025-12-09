В Украине упала цена на популярный овощ: какая стоимость килограмма

Оптовые цены на овощи в Украине на прошлой неделе в основном остались стабильными, но некоторые позиции все же прибавили в стоимости. Картофель вырос на гривну — с 8–12 до 9–12 грн/кг, а белокочанная капуста подорожала с 7–10 до 8–10 грн/кг.

Стоимость синей, пекинской, цветной капусты и брокколи не изменилась, а нижний предел цен на репчатый лук существенно просел — с 7–9 до 4–9 грн/кг. Об этом сообщает EastFruit.

Огурцы стали рекордсменами роста: они подорожали на 20 грн, достигнув 90–160 грн/кг, и превзошли максимум за последние 8 лет (неделей раньше — 70–160 грн/кг). Сладкий перец подешевел — с 95–135 до 90–110 грн/кг.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Во фруктовом сегменте верхний предел цен на яблоки вырос с 20–35 до 20–40 грн/кг, апельсины — с 65–125 до 65–135 грн/кг, а на бананы диапазон расширился с 52–58 до 52–70 грн/кг.

Экономист Олег Пендзин прогнозирует сезонное повышение цен на продукты на 10% из-за предпраздничного ажиотажа перед Рождеством и Новым годом. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук добавляет: длительные отключения электроэнергии могут спровоцировать скачок стоимости мяса и молочки на 30%, ведь производство зависит от стабильного питания.

Напомним, в Украине поднялась цена на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!