В Украине упала цена на популярный овощ: сколько стоит

На этой неделе украинские производители продают лук за 3–8 грн/кг — это в среднем на 22% дешевле, чем в конце предыдущей недели. Причиной падения цен явился резкий рост предложения лука среднего и низкого качества на фоне заметного ослабления спроса.

"Затяжные дожди при сборе урожая существенно ухудшили его качество, из-за чего значительная часть продукции не подходит для длительного хранения, — отмечают эксперты. — Фермеры пытаются как можно быстрее избавиться от такого лука, поэтому активно снижают отпускные цены". Об этом пишет EastFruit.

В то же время лук высокого качества почти не появляется на рынке: аграрии предпочитают держать его в хранилищах, ожидая лучших цен.

В настоящее время лук в Украине стоит в среднем на 68% дешевле, чем в начале декабря 2024 года.

