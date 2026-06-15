В Украине упала цена на популярный продукт: сколько стоит

В Украине существенно снизились цены на нефасованные куриные яйца. В крупных торговых сетях их продают в среднем по 3,57 грн. за штуку (35,7 грн. за десяток), что примерно на 2,35 грн. за единицу (23,5 грн. за десяток) меньше, чем в середине мая. Эксперты увязывают такое удешевление с несколькими факторами, среди которых ключевую роль играет сезонность.

Об этом пишет Oboz. По данным мониторинга, розничные цены в супермаркетах колеблются от 2,98 до 5 грн за яйцо (29,8–50 грн за десяток). В частности, в Auchan стоимость составляет около 3,1 грн. за штуку, в "Форе" — 2,98 грн., в "ЭКОмаркете" — 3,19 грн., тогда как в "МегаМаркете" цена достигает 5 грн. за единицу.

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Специалисты объясняют, что колебания стоимости яиц типичны для этого рынка. Как отмечает представитель производственной компании Юлия Флерова, прежде всего на цену влияет сезонный фактор: зимой сокращается производство в домохозяйствах, что приводит к дефициту и росту стоимости, в то время как в периоды избыточного предложения цены быстро снижаются.

Вторым важным фактором является себестоимость производства, в частности, затраты на корма и энергоресурсы. По словам эксперта, корма формируют до 60-70% общих затрат, поэтому любые изменения цен на зерно или энергию оперативно отражаются на рынке.

Еще одним фактором является экспортная активность. В случае увеличения внешних поставок, часть продукции направляется за границу, что временно сокращает внутреннее предложение и может влиять на цены. Эксперты подчеркивают, что рынок яиц очень чувствителен к изменениям спроса и предложения, а из-за короткого производственного цикла даже незначительные колебания быстро приводят к заметным изменениям стоимости.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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