В Украине выросла цена популярного продукта: какая стоимость

По словам ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ивана Свиноуса, ключевыми факторами ценовой турбулентности на рынке молочной продукции являются энергетическая нестабильность и перебои с электроснабжением, ограниченность экспортных каналов, низкая покупательная способность населения и. Этот комплекс факторов создает дисбаланс на рынке, оказывает давление на производителей и повышает риски падения рентабельности молочного скотоводства, отметил эксперт.

В декабре 2025 года ожидается незначительное снижение закупочных цен на молоко-сырье без НДС: экстрасорт подешевеет до 16,85 грн/кг (минус 0,2 грн), более высокий сорт - до 16,60 грн/кг (минус 0,3 грн), первый сорт - до 16,40 грн/кг. В то же время из-за постоянных отключений электроэнергии перерабатывающие предприятия вынуждены использовать дизельные генераторы, что существенно увеличивает себестоимость производства. Об этом пишет Главред.

"Дополнительные расходы на топливо и обслуживание генераторов включаются в отпускные цены. В результате в декабре 2025 года розничные цены на молочную продукцию растут, несмотря на снижение стоимости сырья", – пояснил Иван Свиноус. В частности, пастеризованное молоко 2,5% обойдется около 46 грн/л (плюс 2 грн), сметана 20% — 140 грн/кг (плюс 10 грн), сливочное масло 72,5% — 380 грн/кг (плюс 15 грн). Таким образом, формируется парадоксальная ситуация: сырье дешевеет, но конечная продукция дорожает.

Одной из причин роста цен на рожь стала неопределенность будущего урожая. Прогнозировать точную стоимость пока рано: жатва еще впереди, а погода остается нестабильной. "Рожь — яровая культура, собирание которой традиционно происходит в августе-сентябре. Уже сейчас аграрии и переработчики фиксируют дефицит зерна на внутреннем рынке", — отметила специалист Всемирного банка Оксана Руженкова.

