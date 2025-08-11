В Украине выведут из оборота 50 копеек: чем их планируют заменить

Национальный банк Украины планирует прекратить производство монет номиналом 50 копеек. Вместо них в будущем могут появиться новые монеты под названием "шаги". Однако для реализации этой инициативы необходимо одобрение народных депутатов, которые должны поддержать предложение о переименовании украинской мелкой денежной единицы.

Монеты номиналом 50 копеек еще некоторое время будут оставаться в обращении. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

"Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – отметил он.

Пишный также подчеркнул, что дизайн 50 копеек еще не завершен. В то же время он отметил, что после изменений в названиях украинских монет начнется работа над их оформлением.

"Уже сегодня творческое сообщество так откликнулось на нашу инициативу, что у нас уже есть несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов", – отметил глава Нацбанка.

Напомним, ранее в НБУ поделились своими намерениями по монетам номиналом 1 и 2 гривны.

