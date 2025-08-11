В Україні виведуть з обігу 50 копійок: чим їх планують замінити

Національний банк України планує зупинити виробництво монет номіналом 50 копійок. Замість них у майбутньому можуть з’явитися нові монети під назвою "шаги". Проте для реалізації цієї ініціативи необхідне схвалення народних депутатів, які мають підтримати пропозицію щодо перейменування української дрібної грошової одиниці.

Монети номіналом 50 копійок ще деякий час залишатимуться в обігу. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Їх в обігу приблизно на рівні півтора мільярда. І ми хочемо, щоб наступний тираж, який ми повинні будемо викарбувати, вже був викарбуваний не копійками, а шагами", – зазначив він.

Читайте також: Чи можуть в українців виникнути проблеми з доларами 2006 року: відповідь НБУ

Пишний також підкреслив, що дизайн 50 копійок ще не завершений. Водночас він, що після змін у назвах українських монет розпочнеться робота над їхнім оформленням.

"Уже сьогодні творча спільнота так відгукнулася на нашу ініціативу, що ми вже маємо кілька ескізів. Ми підійдемо до цього дуже відповідально і зробимо просто фантастичні 50 шагів", – зазначив очільник Нацбанку.

Нагадаємо, раніше в НБУ поділилися своїми намірами щодо монет номіналом 1 та 2 гривні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!