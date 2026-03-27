'Вдохновляют нас в войне': президент Ирана поблагодарил Путина за поддержку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан публично выразил благодарность России за поддержку на фоне войны. В своем сообщении в соцсети X он поблагодарил как руководство РФ, так и ее граждан.

В частности, иранский лидер отметил заявления Владимир Путин, подчеркнув, что они вместе с поддержкой россиян придают Ирану уверенность. Сообщение он опубликовал на русском языке.

Пезешкиан также заявил, что устойчивость иранского общества и его сопротивляемость могут способствовать формированию новых региональных связей, которые, по его словам, будут влиять на безопасность в Азии.

В то же время на международной арене продолжаются дипломатические маневры. Дональд Трамп сообщил, что согласился временно отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана – ориентировочно до 6 апреля. По его словам, такое решение было принято после переговоров с Тегераном.

Ранее Трамп предупреждал о возможных атаках на иранские энергетические объекты, если не будет восстановлена свобода судоходства в Ормузском проливе. В ответ Иран заявлял, что в случае ударов готов атаковать американские объекты на Ближнем Востоке.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что возможные ликвидации иранских лидеров во время операций США и Израиля могут иметь серьезные последствия для региона.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

