'Надихають нас у війні': президент Ірану подякував Путіну за підтримку

Президент Ірану Масуд Пезешкіан публічно висловив вдячність Росії за підтримку на тлі війни. У своєму дописі в соцмережі X він подякував як керівництву РФ, так і її громадянам.

Зокрема, іранський лідер відзначив заяви Володимира Путіна, підкресливши, що вони разом із підтримкою росіян додають Ірану впевненості. Повідомлення він опублікував російською мовою.

Пезешкіан також заявив, що стійкість іранського суспільства та його здатність до спротиву можуть сприяти формуванню нових регіональних зв’язків, які, за його словами, впливатимуть на безпеку в Азії.

рф надає Ірану тактичні поради щодо застосування дронів проти США та союзників", - міністр оборони США Джон Гілі

Водночас на міжнародній арені тривають дипломатичні маневри. Дональд Трамп повідомив, що погодився тимчасово відкласти удари по енергетичній інфраструктурі Ірану — орієнтовно до 6 квітня. За його словами, таке рішення було ухвалене після переговорів із Тегераном.

Раніше Трамп попереджав про можливі атаки на іранські енергетичні об’єкти, якщо не буде відновлено свободу судноплавства в Ормузькій протоці. У відповідь Іран заявляв, що у разі ударів готовий атакувати американські об’єкти на Близькому Сході.

Своєю чергою, представник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що можливі ліквідації іранських лідерів під час операцій США та Ізраїлю можуть мати серйозні наслідки для регіону.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!