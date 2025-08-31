Во Львове застрелили Андрея Парубия: что известно об убийстве

В субботу, 30 августа, в 11.37 в полицию поступил вызов о вооруженном нападении во Львове на улице Ефремова. Неизвестный открыл огонь по общественному и политическому деятелю Андрею Парубию, произведя восемь выстрелов. Полученные ранения оказались смертельными – Парубий погиб на месте.

Правоохранители разыскивают нападающего и отрабатывают разные версии. В то же время соратники погибшего и часть горожан убеждены, что речь идет о политически мотивированном заказном убийстве.

Медики не успели оказать помощь – до их прибытия Парубий скончался. Его тело оставалось на тротуаре открытым до 17:00, пока следователи проводили необходимые процессуальные действия.

Некоторые жители района услышали звук выстрелов и дали свои показания следователям. В соцсетях почти сразу появилась запись с камеры наблюдения: на ней видно, как в 11:35 Андрей Парубий идет по улице Ефремова со спортивной сумкой. Нападающий открыл огонь сзади. Человек был в темном шлеме и выглядел как курьер службы Glovo, передвигался на электровелосипеде.

Жители дома, где жил политик, рассказали Радио Свобода, что он часто посещал спортзал неподалеку.

"Я видела, как он выходил без охраны, просто сам. Наш дом расположен рядом с улицей Ефремова, и он уходил в спортзал. Территория закрыта, но он проходил мимо", – поделилась соседка.

"Одна женщина, которая здесь живет, даже успела поздороваться с ним", – добавили другие.

"Я знал, что он живет в новостройке неподалеку", – рассказал местный житель.

"Я слышал выстрелы – и все", – вспоминали люди из района, где проживал Андрей Парубий.

Народный депутат Украины Николай Княжицкий убежден, что расстрел Андрея Парубия является "местой России за его принципиальную позицию".

"Он активно работал в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, всегда действовал как государственник. Во время войны считал, что внутренние споры неуместны. Его взгляды были четкими и последовательными. Цель убийства - запугать и уничтожить сильных и ответственных украинских лидеров, чтобы лишить нацию будущего. Именно к этому стремятся россияне – ликвидировать украинских лидеров и сломать государство", – заявил Княжицкий.

На место трагедии приехал пятый президент Украины, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко. На последних выборах Парубий прошел в Верховную Раду вторым номером списка этой партии.

"Происходящее – это часть так называемой "денацификации" украинского народа, которую осуществляет Россия. Независимо от того, кто нажал на курок, главный заказчик и ответственный за это преступление – Путин", – подчеркнул Порошенко.

У правоохранителей журналисты пытались выяснить, получал ли Андрей Парубий угрозы и обращался ли за охраной. Официальный ответ не дали. В то же время его однопартиец Владимир Арьев сообщил, что около полугода назад политик писал заявление с просьбой обеспечить ему защиту.

Однако эту информацию не подтвердили ни правоохранители, ни близкие. В Управлении государственной охраны объяснили, что бывшие чиновники имеют право на госохрану только в течение года после завершения своих полномочий, за исключением случаев, когда в отношении них вступил в силу обвинительный приговор суда.

