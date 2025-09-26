Военный в распоряжении после ранения: на какие выплаты имеет право

Находящиеся в распоряжении раненые украинские военнослужащие имеют право на специальную ежемесячную выплату. Она начисляется после двух месяцев в таком статусе и выплачивается, пока боец не пройдет повторный осмотр в военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Об этом сообщало Министерство обороны Украины. Отмечается, что во время службы военные получают денежное довольствие, однако его размер может изменяться в зависимости от обстоятельств. Так, в случае когда военный после ранения переводится из боевого подразделения в распоряжение, через два месяца ему начинают выплачивать фиксированную сумму.

Если ВЛК сочтет бойца временно непригодным или ограниченно пригодным к службе, ежемесячная выплата составляет 20 100 гривен.

Обязательным условием является повторное медицинское освидетельствование, которое должно состояться через 6–12 месяцев после предыдущего. От решения новой комиссии будет зависеть и размер денежного довольствия.

